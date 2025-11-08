Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 8 ноября? Что происходит у Алексеевки, Волчанска, Вишневого, Гришино, Гнатовки, Дроновки, Ивановки, Купянска, Константиновки, Лысовки, Мирнограда, Новониколаевки, Полтавки, Покровска, Рыбного, Северска, Успеновки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в районе Рыбного, также есть успехи в селе Сладкое.

«Войска РФ наступают в районе Вишневого, выходят на окраины Даниловки. На Покровском направлении продолжаются бои в районе Гришино, за Лысовку и Сухой Яр. В Покровске производится зачистка в северо-восточной части города — в районе Динас, а также в восточной части — в районе мясокомбината и молокозавода. В Мирнограде войска РФ наступают в юго-восточные и северо-восточные районы города. Идут сражения на юге Родинского. На Добропольском участке — бои в районе Шахово и Владимировки. На Константиновском направлении продолжаются сражения в районе Предтечино и Иванполья. На Краснолиманском направлении — бои на окраинах Яровой и в Дробышево, а также южнее — в Ямполе и Звановке. Харьковский фронт. На Купянском участке противник безуспешно пытается деблокировать окруженные подразделения. В самом Купянске ВС РФ продвигаются в восточной части города», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои на левом берегу реки Волчья в Волчанске, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Военнослужащий из группы огневого прикрытия Центрального военного округа ВС РФ на Покровском направлении Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«В северной части Покровска (Красноармейска) продолжаются бои. Противник признает наши успехи в ходе штурма жилой многоэтажной застройки в микрорайоне Динас, все больше подразделений ВС России входит в город. Идут бои в южной части Мирнограда. Руководство ВСУ анонсирует скорые „решения“ на данном участке фронта. ВС России ударили гиперзвуковыми „Кинжалами“ по объектам Киевской и Полтавской областей, во вражеской столице сообщают о проблемах с подачей электроэнергии. Расходятся кадры прилета по Змиевской ТЭС в населенном пункте Слобожанское Харьковской области. В Днепропетровской области удары пришлись по Приднепровской ТЭЦ, перебои с подачей света и тепла. Экстренные отключения электроэнергии в Черкасской области. Также взрывы звучали в Харькове и Кременчуге, применялись „Калибры“ и „Герани“», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются вперед на всех участках, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Волчанский участок. Противник оказал сильное сопротивление на западе Волчанска, это немного замедлило продвижение ВС РФ, но все-таки потихоньку российские военнослужащие движутся по лесным массивам и даже вошли на окраины населенного пункта Прилепки. Наступаем на востоке города, продвигаясь от промышленной зоны Волчанска к южной окраине. Достигли шоссе в направлении восточной части и разрушили мост через реку Волчья, что послужило отходу за реку подразделений ВСУ. Северское направление. Северный участок. В Ямполе продолжаются тяжелые позиционные бои. Противник захватил главную дорогу. Южный участок. Некоторое замедление продвижения в сторону города Северск обусловлено сложностью ландшафта данной местности, наличием хорошо укрепленных оборонительных сооружений противника, а также некой перегруппировкой наших сил для формирования решающего наступления на Северск с трех направлений», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске

Наступление ВС РФ на Покровск 8 ноября: куча трупов в городе, голод у ВСУ

Погода в Москве в субботу, 8 ноября: ждать ли резкого похолодания и снега