Скоблянка: забытый рецепт русской кухни, который стал топом моей кулинарной книги

Это блюдо наши предки готовили еще в XIX веке, и не зря — сочетание нежного мяса, ароматных грибов и сметанного соуса создает неповторимый вкус русской кухни.

Для скоблянки мне понадобится: свинина (500 г), репчатый лук (1 шт.), грибы (150 г), сметана (2 ст. л.), горчица (1 ст. л.), соль, перец, масло для жарки.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. В хорошо разогретой чугунной сковороде обжариваю мясо до золотистой корочки — партиями, чтобы не тушилось. Перекладываю в отдельную посуду. В той же сковороде пассерую нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Добавляю нарезанные пластинками грибы и обжариваю до румяности и выпаривания жидкости. Возвращаю мясо в сковороду к луку и грибам. Добавляю горчицу, сметану, соль и перец. Тщательно перемешиваю, чтобы все кусочки покрылись соусом. Накрываю крышкой и томлю на самом маленьком огне 25–30 минут, пока мясо не станет совершенно мягким. Если соус становится слишком густым, можно добавить пару ложек воды или бульона. Подаю скоблянку горячей, прямо в чугунной сковороде, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатая гречка или картофельное пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.