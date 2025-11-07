Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:35

Задремавший Трамп заставил Вэнса отдуваться перед журналистами

Трамп задремал на пресс-конференции и заставил Вэнса отвечать журналистам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп задремал на пресс-конференции и заставил вице-президента Джея Ди Вэнса отвечать на каверзные вопросы журналистов, передает Daily Beast. Как пишет издание, глава Белого дома выглядел уставшим. Когда журналисты поинтересовались значением вступления Казахстана в Авраамские соглашения, президент сразу предложил Вэнсу ответить на этот вопрос.

Президент подал сигнал, что инициатива, заложенная в Авраамских соглашениях, продолжает действовать и при второй администрации. В ближайшие месяцы к ним присоединится не только Казахстан, но и несколько других стран, — ответил Вэнс.

Дальше странности в поведении Трампа продолжились. Корреспондент поинтересовался у президента решением федерального судьи в Род-Айленде, который постановил полностью профинансировать продовольственные талоны для нуждающихся американцев до конца недели.

Ты хочешь ответить на это? — спросил Трамп Вэнса.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику США. Казахстанский лидер добавил, что, скорее всего, политику республиканца поддерживают во всем мире.

