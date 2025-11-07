Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:03

Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику Соединенных Штатов, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «США — Центральная Азия». По его словам, которые приводит AKIPress, скорее всего, политику нынешнего хозяина Белого дома поддерживают во всем мире.

Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю, — отметил Токаев.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Касым-Жомарт Токаев
Дональд Трамп
традиционные ценности
США
