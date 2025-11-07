В Подмосковье прошел Съезд терапевтов

В Подмосковье прошел девятый Съезд терапевтов. В нем приняли участие около трех тысяч специалистов как из России, так и из-за рубежа. По данным 360.ru, в ходе мероприятия поднималась тема применения искусственного интеллекта и современных технологий для диагностики и лечения.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин поделился, что цифровые технологии стали ключевой темой. Он обратил внимание, что умные решения позволяют подбирать клинические рекомендации.

Подмосковье является лидером в цифровых новациях. Мы активно внедряем сервисы, которые направлены на помощь врачу первичного звена, врачам-специалистам в стационаре — это обработка рентгенологических снимков, КТ-снимков, результатов электрокардиограмм, — уточнил Забелин.

