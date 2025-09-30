Кипр остановил прием заявок на визу в Россию Консульства Кипра и РФ до 3 октября временно останавливают прием заявок на визы

Консульства Республики Кипр на территории Российской Федерации временно прекращают прием документов на визы. Официальное уведомление о приостановке консульских услуг было опубликовано на сайте посольства страны в Москве.

С 29 сентября по 3 октября консульство не будет принимать заявления на визу, — указано в сообщении.

Согласно официальной информации, в указанный период консульский отдел не будет принимать заявления от граждан, желающих оформить визу. При этом учреждение продолжит работу в ограниченном режиме для выдачи уже готовых документов.

Для получения паспортов консульство будет открыто ежедневно с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Такой шаг может быть связан с техническими работами или внутренними организационными мероприятиями дипломатической миссии.

Планирующим оформить кипрскую визу в ближайшие дни, необходимо учитывать временные изменения в графике работы консульства. Прием новых заявлений возобновится только после 3 октября, тогда же, вероятно, будет восстановлен стандартный режим работы учреждения.

Ранее сообщалось, что визовые центры Чешской Республики на территории России прекратили свою деятельность. Последним днем, когда они принимали документы от заявителей, в регионах стало 26 сентября, в Москве — 29 сентября. Объяснений причин пока не поступало.