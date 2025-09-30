Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 21:35

Орбан сделал важное заявление по поводу российских БПЛА

Орбан заявил о планах сбивать БПЛА России над Венгрией при необходимости

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Венгрия намерена сбивать российские беспилотники, если они каким-то образом окажутся в воздушном пространстве республики, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время записи подкаста Harcosok Órája. Он также считает, что Европа якобы превосходит Россию по военным, экономическим и демографическим показателям.

При этом политик осудил подход некоторых государств Евросоюза, которые ведут себя так, словно дроны представляют для них непосредственную угрозу. Он также отметил, что не понимает, почему европейские страны считают себя слабыми.

Ранее Орбан обвинил США и Европу в стремлении захватить Украину ради денег и природных ресурсов. Он подчеркнул, что разговоры о «защите страны» лишь маскируют империалистические цели Запада. По словам политика, в основе западной политики лежит жажда власти и наживы.

До этого стало известно, что Евросоюз намерен приступить к технической подготовке принятия Украины и Молдавии, несмотря на сопротивление Венгрии. Еврокомиссия предлагает скорректировать внутренние правила, чтобы обойти возможное право вето Орбана. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет в Копенгагене.

Виктор Орбан
Венгрия
беспилотники
Россия
