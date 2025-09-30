Финляндия поможет Дании защитить воздушное пространство Финляндия направит в Данию подразделение по борьбе с дронами на время саммита ЕС

Власти Финляндии приняли решение помочь Дании обеспечить безопасность воздушного пространства королевства во время саммита стран Евросоюза в Копенгагене, сообщил в соцсети X президент страны Александр Стубб. Он пообещал направить туда подразделение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Финляндия полностью поддерживает Данию в попытках обеспечить безопасность воздушного пространства. <…> Финляндия сегодня приняла решение направить в Данию подразделение по борьбе с БПЛА. Пограничная служба Финляндии также окажет содействие своими силами, — заявил Стубб.

В правительстве Финляндии уточнили, что решение принято в ответ на просьбу Копенгагена. Хельсинки задействует подразделение, которое может распознавать и сбивать беспилотники. Финские военные будут под командованием датских офицеров.

Ранее сразу несколько беспилотных летательных аппаратов заметили в местах дислокации Вооруженных сил Дании. Речь идет в том числе об авиабазе Каруп. Она является крупнейшим военным объектом на территории Дании. БПЛА перемещались как внутри, так и за пределами ограждения авиабазы Каруп.