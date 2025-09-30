Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:58

Финляндия поможет Дании защитить воздушное пространство

Финляндия направит в Данию подразделение по борьбе с дронами на время саммита ЕС

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Финляндии приняли решение помочь Дании обеспечить безопасность воздушного пространства королевства во время саммита стран Евросоюза в Копенгагене, сообщил в соцсети X президент страны Александр Стубб. Он пообещал направить туда подразделение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Финляндия полностью поддерживает Данию в попытках обеспечить безопасность воздушного пространства. <…> Финляндия сегодня приняла решение направить в Данию подразделение по борьбе с БПЛА. Пограничная служба Финляндии также окажет содействие своими силами, — заявил Стубб.

В правительстве Финляндии уточнили, что решение принято в ответ на просьбу Копенгагена. Хельсинки задействует подразделение, которое может распознавать и сбивать беспилотники. Финские военные будут под командованием датских офицеров.

Ранее сразу несколько беспилотных летательных аппаратов заметили в местах дислокации Вооруженных сил Дании. Речь идет в том числе об авиабазе Каруп. Она является крупнейшим военным объектом на территории Дании. БПЛА перемещались как внутри, так и за пределами ограждения авиабазы Каруп.

Финляндия
Александер Стубб
Дания
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.