28 октября 2025 в 12:30

Экс-бенефициар Домодедово Каменщик пытается вернуть аэропорт через кассацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее являвшийся бенефициарным владельцем аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик оспорил в кассационной инстанции постановление о переходе аэропорта в госсобственность, сообщает РИА Новости. Информация об этом стала известна из картотеки арбитражных дел.

Известно, что 17 июня Арбитражный суд Московской области постановил изъять в государственную собственность 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», через которое Каменщик владел активами «Домодедово». Решение было немедленно исполнено, и уже 19 июня Российская Федерация была официально зарегистрирована в ЕГРЮЛ как единственный владелец холдинга.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что аэропорт Домодедово может быть выкуплен новым частным инвестором после конфискации в пользу государства. А пока, по его словам, воздушная гавань продолжит свою деятельность в прежнем режиме, но под управлением Росимущества.

Кроме того, суд отказал Каменщику в просьбе снять запрет на выезд из России. В соответствии с материалами дела он подал иск для признания ограничения незаконными. Аналогичное решение суд принял в отношении другого бенефициара аэропорта Валерия Когана.

Домодедово
аэропорты
бизнесмены
суды
