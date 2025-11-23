Микрофон в штанах, иностранный псевдоним, Мизулина: как живет SHAMAN

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ответил хейтерам, почему на концертах убирает микрофон в штаны. Что рассказал о своем иностранном псевдониме и свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной?

Тайна микрофона в штанах

SHAMAN на своем сольном концерте по случаю 30-летия творческой деятельности заявил, что ему удобно держать микрофон в штанах. Таким образом он ответил на вопрос хейтеров.

«Зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Давайте разбираться. Пробовал убирать подмышку, но тогда я не могу аплодировать. Пробовал между ног. Но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому остается единственный вариант», — сказал артист.

Иностранный псевдоним

SHAMAN признался, что использует написанный латиницей псевдоним, чтобы его могли понять во всем мире. По его словам, это помогает русскоязычной музыке достигать международной аудитории.

«Мой псевдоним написан не на английском, а латиницей. Это древняя буквенная письменность, понятная практически в каждом уголке мира. А моя мечта — чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всем мире», — признался артист.

SHAMAN подчеркнул, что интернет сыграл ключевую роль в его популярности, а использование латиницы помогло быстрее привлечь внимание международной аудитории.

«И самое главное — я вначале раскручивался благодаря интернету. А там, как вы знаете, практически все написано именно латиницей. В том числе и аккаунты моих любимых и родных хейтеров», — заключил певец.

Свадьба с Мизулиной и смена фамилии

Певец заявил, что торжественная церемония по случаю свадьбы с Екатериной Мизулиной состоится в следующем году без публичной огласки. Артист подчеркнул, что мероприятие пройдет в узком кругу близких людей без участия прессы и фотосъемки.

«Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это будет в следующем году. Мы думаем, какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди. Мы посидим без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без телефонов. Это будет очень тесная атмосфера. Поэтому, что касается свадьбы и какого-то резонанса, сенсации не ждите», — сказал SHAMAN

Супруга певца, отвечая на вопрос, примеряла ли она уже свадебное платье, ответила, что времена сейчас сложные, поэтому паре не до пышных торжеств. Мизулина напомнила, что в настоящий момент на фронте гибнут российские солдаты, поэтому мероприятие пройдет тихо.

«Не та ситуация, чтобы широко отмечать какие-либо праздники. Мы так решили, что сейчас просто не то время. Понимаете, что люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте, поэтому тихо, спокойно, дома отметим», — сказала Мизулина.

Кроме того, SHAMAN заявил, что они с Мизулиной решили не менять фамилии после свадьбы. По словам артиста, для них важнее сохранить привычный порядок в повседневной жизни и не тратить время на бюрократические процедуры.

«Менять фамилию — это значит документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова», — отметил исполнитель.

