Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:19

Шойгу раскрыл, какую инициативу поддержал Путин для защиты важных объектов

Шойгу: Путин поддержал создание добровольческих формирований для защиты объектов

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по формированию добровольческих отрядов для усиления охраны важных объектов, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном совещании. Данное решение направлено на противодействие террористическим угрозам в условиях специальной военной операции, передает ТАСС.

Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства, — говорится в заявлении.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты, заключившие контракт с Минобороны, могут привлекаться к охране важных объектов в период сборов. Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект затрагивает только данную категорию военнообязанных и не относится ко всему мобилизационному резерву.

Кроме того, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил о планах привлечения резервистов к защите энергетических, транспортных и нефтеперерабатывающих объектов. По его словам, в соответствии с законопроектом они будут задействованы для противодействия беспилотным аппаратам и охраны инфраструктуры в границах своего региона.

Сергей Шойгу
Владимир Путин
добровольцы
охрана
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность новой жертвы хирурга Елагина
В России представили новейшую мобильную группу ПВО
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.