Шойгу раскрыл, какую инициативу поддержал Путин для защиты важных объектов

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по формированию добровольческих отрядов для усиления охраны важных объектов, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном совещании. Данное решение направлено на противодействие террористическим угрозам в условиях специальной военной операции, передает ТАСС.

Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства, — говорится в заявлении.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты, заключившие контракт с Минобороны, могут привлекаться к охране важных объектов в период сборов. Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект затрагивает только данную категорию военнообязанных и не относится ко всему мобилизационному резерву.

Кроме того, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил о планах привлечения резервистов к защите энергетических, транспортных и нефтеперерабатывающих объектов. По его словам, в соответствии с законопроектом они будут задействованы для противодействия беспилотным аппаратам и охраны инфраструктуры в границах своего региона.