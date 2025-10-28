Лавров высказался о гарантиях безопасности для стран Евросоюза Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на страны ЕС и НАТО

Россия никогда не хотела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС, заявил на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности.

Мы неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят, — сказал Лавров.

Ранее на пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Кроме того, министр категорически опроверг информацию о нацеливании российских ракет и беспилотников на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса. Лавров добавил, что такие ситуации не возникали никогда.