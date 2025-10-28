Хоккейный агент объяснил, как Малкину удалось побить рекорд Овечкина в НХЛ Агент Дементьев: Малкин в 39 лет остается большим и мастеровитым игроком

В 39 лет Евгений Малкин остается большими и мастеровитым игроком, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, во многом благодаря игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» здорово начал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В ночь на 28 октября Малкин побил рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по очкам в НХЛ в первых десяти матчах сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше

Евгений и в 39 лет является большим и мастеровитым игроком. Я очень рад, когда наши игроки соревнуются за такие показатели. Двумя руками поддерживаю. Но сезон только начался, и дай Бог, чтобы такая продуктивность продолжалась дальше, — сказал Дементьев.

Ранее Малкин установил рекорд НХЛ, став лучшим по количеству набранных очков в первых десяти матчах сезона среди хоккеистов XXI века. Это достижение было достигнуто в игре с «Сент-Луис Блюз», завершившейся победой «пингвинов» со счетом 6:3. Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Малкин превзошел достижение Овечкина.