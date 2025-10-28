Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:30

Клеим флизелиновые обои без помощников: как справиться с ремонтом одному

Как поклеить флизелиновые обои в одиночку — инструкция для новичка Как поклеить флизелиновые обои в одиночку — инструкция для новичка Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Ремонт — это не всегда бригады мастеров и огромные бюджеты. Иногда преобразить пространство хочется самостоятельно, быстро и без лишних хлопот. Если вы задумались о поклейке флизелиновых обоев в одиночку, эта инструкция станет вашим надежным гидом.

Для каких помещений подходят такие обои?

Флизелиновые обои — отличное решение для гостиных комнат, спален и прихожих. Их главные плюсы — это прочность, долговечность и способность маскировать мелкие неровности стен. Они экологичны, устойчивы к влаге, что позволяет проводить влажную уборку, и хорошо пропускают воздух. Однако они обычно дороже бумажных, а их фактурная поверхность может накапливать пыль.

Особенности поклейки

Поклейка флизелиновых обоев имеет ключевое преимущество перед бумажными: клей наносится не на полотно, а непосредственно на стену. Это значительно упрощает процесс, особенно когда вы работаете в одиночку, полотно не размокает и не растягивается, что уменьшает риск разрывов.

  1. Подготовка стен и инвентаря. Вам понадобятся: обои, специальный клей для флизелиновых рулонов, кисточка, а лучше валик и ванночка под клей, шпатель (пластиковый) для разглаживания бумаги, нож, рулетка, карандаш, уровень и стремянка. Стены под поклейку должны быть ровными, сухими и чистыми.

  2. Разметка и нанесение клея. С помощью уровня проведите на стене от потолка до пола вертикальную линию. Это ваш ориентир под первое полотно. Широким валиком обильно и равномерно нанесите клей на участок стенки, слегка превышающий ширину стартового полотна.

  3. Наклейка. Приложите кусок обоев к стене, совместив четко его край с отрисованной линией. «Утюжьте» полотно сверху вниз шпателем или сухим валиком, изгоняя воздух движениями от центра к краям. Излишки обоев у потолка и пола аккуратно подрежьте острым ножом.

  4. Поклейка последующих полотен. Нанесите клей на следующий участок стены, захватывая 2–3 см предыдущего полотна для надежности. Следующее полотно клейте встык к предыдущему, внимательно совмещая рисунок, если он есть. Продолжайте по тому же алгоритму, тщательно разглаживая каждое новое полотно. Именно так, шаг за шагом, вы сможете поклеить флизелиновые обои в одиночку, не испытывая паники.

Клеим флизелиновые обои без помощников: как справиться с ремонтом одному Клеим флизелиновые обои без помощников: как справиться с ремонтом одному Фото: Shutterstock/FOTODOM

5. Финальные манипуляции. После поклейки всех полотен проверьте, везде ли стыки плотно прилегают и хорошо ли проклеены углы. При необходимости прокатайте стыки специальным валиком. Дайте обоям полностью высохнуть в течение 1–2 суток, избегая сквозняков.

Как видите, основной секрет успеха в тщательной подготовке и правильной технологии. Действуя по этому плану, вы не только сэкономите на мастерах, но и получите огромное удовлетворение от результата, созданного своими руками. Удачи в ремонте!

Ранее мы рассказывали о секретах поклейки обоев по углам: как сделать идеальный стык.

