Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут

Каждый автовладелец знает, как легко на кузове появляются вмятины. Но не каждый знает, как правильно выправить эти небольшие вмятины своими руками за полчаса. Часто причина появления мелких повреждений — не ДТП, а неосторожно открытая дверь на парковке, град или упавшая с дерева ветка. К счастью, многие такие повреждения можно устранить самостоятельно, сберегая время и деньги.

Что такое «небольшая» вмятина?

Это повреждение, при котором заводское лакокрасочное покрытие (ЛКП) осталось целым — нет сколов, трещин или глубоких царапин до металла. Именно сохранность краски — главный признак того, что после правки не придется красить кузов. Если лак не поврежден, а сама вмятина имеет плавные края и неглубокий рельеф, ее, скорее всего, можно выправить идеально.

Сам себе кузовщик: как правильно выправить небольшие вмятины без покраски Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выправить вмятину: пошаговая инструкция

Технология беспокрасочного ремонта (PDR) требует аккуратности и правильного подхода.

Оценка и доступ. Внимательно осмотрите повреждение. Убедитесь, что к обратной стороне вмятины можно добраться, сняв фару, уплотнитель двери или через технологические отверстия. Если доступ есть, работа пойдет быстрее. Фиксация и освещение. Надежно зафиксируйте деталь и обеспечьте яркое, подвижное освещение. Мастера используют специальные лампы, чтобы видеть малейшие тени и неровности. Без хорошего света добиться идеального результата почти невозможно. Аккуратное выравнивание. С помощью специального инструмента (рихтовочных крючков и молоточков) начинайте медленно и плавно давить на внутреннюю сторону вмятины, возвращая металлу первоначальную форму. Действуйте от краев к центру, не делая резких движений, чтобы не перетянуть металл. Контроль результата. Постоянно меняйте угол обзора и направление света, чтобы контролировать уход каждой неровности. Цель — восстановить не только форму, но и первоначальную текстуру металла (шагрень).

Необходимые инструменты и условия

Для работы вам понадобится базовый набор PDR-инструментов: рихтовочные крючки разной формы и длины, обратный молоток с адаптерами на термоклее. Профессионалы подчеркивают, что качество инструмента напрямую влияет на результат. Главное условие для успеха — это не только инструмент, но и ваши прямые руки, а также терпение и аккуратность. Без опыта легко навредить, поэтому начинать тренироваться лучше на старой или нежалкой детали.

Если вы усвоите принцип и проявите терпение, то вопрос, как правильно выправить небольшие вмятины на кузове, больше не будет для вас сложной задачей. Это умение позволит легко поддерживать безупречный вид автомобиля, справляясь с мелкими бытовыми повреждениями без визита в сервис.

Ранее мы рассказывали о том, что будет с авто, если его не мыть всю зиму.