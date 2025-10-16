Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:05

Врач в Шотландии искалечил 200 человек и получал огромную пенсию 11 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в нанесении вреда 200 пациентам шотландский нейрохирург сумел сохранить пенсионные выплаты на сумму около 1 млн фунтов стерлингов (105 млн рублей) и покинул страну, сообщает издание Daily Mail. Профессор Сэм Элджамель возглавлял нейрохирургическое отделение больницы в Данди и был отстранен от должности в декабре 2013 года.

В следующем году он уволился и удалил свое имя из медицинского реестра. В Шотландии врача подозревали в мошенничестве и нанесении вреда здоровью пациентов после серии неудачных операций. Несмотря на это, ему разрешили выйти на пенсию без дисциплинарных санкций, что позволило продолжить медицинскую деятельность за рубежом и получать регулярные выплаты.

Сейчас он вновь занимается хирургической практикой, в Ливии. Расследование его профессиональной деятельности, начатое в 2018 году, все еще продолжается, однако сам врач игнорирует запросы и попытки связаться с ним.

Пострадавшие пациенты, многие из которых утратили трудоспособность или столкнулись с тяжелыми последствиями для здоровья, до сих пор не получили компенсаций. Они выразили возмущение тем, что хирург, чьи ошибки разрушили их жизни, все эти годы спокойно получал пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что мать четверых детей из британского города Грейвзенд, 69-летняя Ширли Бартрам, потеряла пальцы на руках и ногах после того, как ее выписали из больницы с симптомами сепсиса. Изначально пенсионерку госпитализировали с подозрением на почечную инфекцию, но уже через несколько часов ей выписали таблетки и отправили лечиться домой.

