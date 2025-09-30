Брюссель и Киев активно работают над сменой правительства Будапешта, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. В эфире программы «Борцовский час» он отметил, что делается это для того, чтобы обеспечить беспрепятственное вступление Украины в союз. Также политик подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на решение этого вопроса в течение ближайших шести-семи месяцев.

Очевидно, политический проект, согласно которому по итогам следующих парламентских выборов в Венгрии можно будет сформировать марионеточное правительство Брюсселя, которое затем прекрасно введет Украину в Евросоюз в сотрудничестве с Брюсселем, — сказал Бока.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с NEWS.ru сообщил, что вступление Украины и Молдавии в Европейский союз приведет к мгновенному развалу объединения. По его словам, перспектива получения членства этими странами лишь ускорит процессы внутренней дезинтеграции, которые уже идут в европейском сообществе.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США и Европа стремятся захватить Украину ради денег и природных ресурсов. Риторика о «защите страны» лишь прикрывает империалистические цели Запада, подчеркнул он.