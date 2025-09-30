Шесть туристов сломали позвоночник сотруднику ночного клуба за замечание В Испании шесть туристов покалечили сотрудника ночного клуба

В Испании шесть туристов сломали позвоночник сотруднику ночного клуба, пишет Cronica Balear. По информации издания, мужчина сделал замечание гостям заведения. В списке нападавших числятся четыре туриста из Австрии и двое из Боснии и Герцеговины.

Нападение произошло 27 сентября. Покалеченного мужчину без сознания оставили на полу. В ночной клуб прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. В ходе осмотра у него обнаружили переломы четырех позвонков.

Полиция незамедлительно начала поиски. Правоохранители обнаружили одного из подозреваемых в соседнем отеле. Его приметы полностью совпали с теми, что перечислили свидетели.

