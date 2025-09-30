Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шесть туристов сломали позвоночник сотруднику ночного клуба за замечание

В Испании шесть туристов покалечили сотрудника ночного клуба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Испании шесть туристов сломали позвоночник сотруднику ночного клуба, пишет Cronica Balear. По информации издания, мужчина сделал замечание гостям заведения. В списке нападавших числятся четыре туриста из Австрии и двое из Боснии и Герцеговины.

Нападение произошло 27 сентября. Покалеченного мужчину без сознания оставили на полу. В ночной клуб прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. В ходе осмотра у него обнаружили переломы четырех позвонков.

Полиция незамедлительно начала поиски. Правоохранители обнаружили одного из подозреваемых в соседнем отеле. Его приметы полностью совпали с теми, что перечислили свидетели.

Ранее в центре Тюмени компания пьяных женщин напала на девушку с дредами. Пострадавшая Анастасия Аржиловская рассказала, что ее избили, таскали за волосы и пинали. Конфликт начался после того, как девушка сделала замечание о слишком громкой музыке и попыталась вызвать полицию.

До этого в Новоалтайске школьница избила мужчину с инвалидностью в лесу, а ее приятельница сняла произошедшее на видео. Подросток обвинила жертву в том, что он якобы показывал половой орган маленькой девочке.

