Трампа призвали ужесточить политику в отношении России Politico: Трамп может добиться деэскалации на Украине через эскалацию

Администрация президента США Дональда Трампа должна ужесточить политику в отношении Москвы для деэскалации конфликта на Украине, пишет американское издание Politico. По мнению обозревателей, Вашингтону следует демонстративно усилить давление, чтобы склонить Россию к переговорному процессу.

Авторы материала утверждают, что только решительные действия способны изменить стратегические расчеты российского руководства. В качестве практических мер издание предлагает введение новых масштабных санкционных ограничений против ключевых секторов экономики. Одновременно с этим рассматривается возможность полной конфискации ранее замороженных российских суверенных активов.

Следует внушить [президенту России Владимиру] Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации, — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что все еще рассчитывает организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования украинского конфликта. На выступлении перед высшим командным составом Вооруженных сил США глава Белого дома заявил о необходимости собрать лидеров вместе, чтобы «покончить с этим».