30 сентября 2025 в 19:25

В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта России и НАТО

Депутат Алтухов: конфликт России и НАТО возможен, но маловероятен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Открытый военный конфликт между Россией и НАТО в случае различных провокаций со стороны Украины возможен, но, скорее всего, его получится избежать, рассказал в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, напряженность в отношениях стран будет повышаться за счет санкций.

Прямой открытый конфликт между Россией и НАТО на данном этапе маловероятен. Большинство европейских лидеров отдают себе отчет в его катастрофических последствиях. Скорее всего, реакция ограничится новым витком санкционного, дипломатического и военно-технического давления, а также ускоренным военным строительством в странах Восточной Европы, — заявил Алтухов.

Депутат убежден, в случае провокации «доказательства вины России» нужны будут «более чем убедительные». Он также добавил, что в НАТО нет единства по вопросу прямого участия в конфликте Москвы и Киева.

Ранее в Службе внешней разведки заявили, что Украина продолжает попытки втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией. Там отметили, что власти Киева, прикрываясь европейцами, готовы пойти «во все тяжкие». Они, по данным службы, хотят показать международному сообществу, что Москва якобы влияет на эскалацию.

