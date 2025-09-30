Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 11:47

В СВР предупредили о попытках Киева втянуть Европу в противостояние с РФ

Украина продолжает попытки втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией, сообщили в Службе внешней разведки. Там отметили, что власти Киева, прикрываясь европейцами, готовы пойти «во все тяжкие». Они, по данным службы, хотят показать международному сообществу, что Москва якобы влияет на эскалацию.

Киевский режим <…> не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой, — говорится в сообщении.

Ранее в СВР сообщили, что командование НАТО планирует использовать размещение войск на Украине для устрашения Приднестровья в рамках операции по возможной оккупации Молдавии. По информации службы, контингент Альянса будет размещен под Одессой.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для будущей атаки. В частности, он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии.

