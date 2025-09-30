Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:01

«Борец с преступным режимом»: блок «Победа» о приговоре Таубер

Блок «Победа» назвал приговор Таубер политическим

Марина Таубер Марина Таубер Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Молдавский оппозиционер, депутат парламента Марина Таубер является одним из самых непримиримых борцов с преступным режимом, захватившим власть в Молдавии, сказано в заявлении блока «Победа» в Telegram-канале. Суд Кишинева приговорил ее к 7,5 года лишения свободы за нарушения при финансировании распущенной партии «Шор».

Человек, которого не удалось запугать, остановить, сломать. Именно поэтому ее судили. Именно поэтому сегодня вынесли такой приговор, — сказано в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак выразил мнение, что Европейский союз ведет Молдавию по украинскому сценарию с помощью режима президента республики Майи Санду. По его словам, махинации на выборах также служат этой цели. Он добавил, что внутренние проблемы Молдавии во многом пересекаются с украинскими.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что задействование ресурсов при голосовании за рубежом помогло партии президента Молдавии Майи Санду получить нужный результат. Так, жители Приднестровья не могли попасть на избирательные участки: где-то были закрыты мосты или введен карантин.

