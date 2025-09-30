Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 20:04

«Проявите уважение»: москвичке пришлось извиняться перед зданием полиции

Жительница Москвы извинилась перед зданием МВД за прикрепленный чехол-липучку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Москвы была вынуждена извиниться перед зданием полиции на Петровке, 38, после того, как прикрепила к его фасаду чехол-липучку для съемки видео, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». К девушке подошел сотрудник полиции, который вежливо объяснил ей, что здание МВД требует уважительного отношения.

Вы знаете, на какое здание налепили? Это Петровка, 38, МВД. Вот на другое здание можете налепить. Аккуратнее, пожалуйста, проявите к зданию уважения немножечко, — сказал сержант полиции.

Девушка сразу же убрала чехол и принесла извинения собеседнику. Таким образом инцидент был мирно урегулирован.

Ранее жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку сына на ее автомобиле. Картинка с символикой «Северного братства» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) располагалась на заднем стекле ее машины, припаркованной рядом с домом.

До этого российские туристы были задержаны в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа, но вскоре отпущены на свободу. Инцидент произошел 26 августа в районе Ускюдар. По данным источника агентства, пара уже покинула Турцию.

МВД
Москва
извинения
полиция
здания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.