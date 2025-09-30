«Проявите уважение»: москвичке пришлось извиняться перед зданием полиции Жительница Москвы извинилась перед зданием МВД за прикрепленный чехол-липучку

Жительница Москвы была вынуждена извиниться перед зданием полиции на Петровке, 38, после того, как прикрепила к его фасаду чехол-липучку для съемки видео, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». К девушке подошел сотрудник полиции, который вежливо объяснил ей, что здание МВД требует уважительного отношения.

Вы знаете, на какое здание налепили? Это Петровка, 38, МВД. Вот на другое здание можете налепить. Аккуратнее, пожалуйста, проявите к зданию уважения немножечко, — сказал сержант полиции.

Девушка сразу же убрала чехол и принесла извинения собеседнику. Таким образом инцидент был мирно урегулирован.

