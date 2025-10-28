Стало известно, являются ли негативные отзывы в Сети грехом

Негативные отзывы, оставленные в Сети с оскорбительной целью, являются грехом, заявил NEWS депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, в данном случае играет роль не сам комментарий, а внутренний мотив, который его порождает.

Церковь учит нас прежде всего ответственности за каждое сказанное слово, а в нынешнее время — и за написанное. Прежде чем что-либо написать о другом человеке или деле, нужно спросить себя: а какова цель моего поступка? Если я руководствуюсь гневом, обидой или желанием оклеветать, навредить, то такой отзыв, без сомнения, будет грехом, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что есть разница между злорадством и справедливым предостережением. По его словам, желание защитить близких от реальной угрозы, обманщика или мошенничества и говорить правду без прикрас и злости является проявлением заботы.

Господь Иисус Христос учит нас: «Не судите, да не судимы будете». Это означает, что мы должны с великим смирением и рассуждением подходить к оценке поступков других. Осуждать — значит выносить приговор душе человека, а это право принадлежит только Богу. А вот оценивать дела, особенно если от них страдают люди, иногда необходимо, но с большой осторожностью и молитвой, — добавил Иванов.

