28 октября 2025 в 06:09

Еще один украинский дрон попытался атаковать Москву

Собянин: еще один украинский БПЛА был сбит на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Беспилотный летательный аппарат украинских войск, летевший в направлении Москвы, был сбит силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Была проведена эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника не сообщалось.

Кроме того, Собянин сообщал, что около 1,3 трлн рублей выделят на развитие транспорта Москвы в 2026 году. Он отметил, что ключевая задача городского правительства — создание самой удобной для москвичей транспортной системы. Мэр поделился, что в ближайшие три года планируется открыть 13 станций метро.

