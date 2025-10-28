Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 07:05

Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму

Терапевт Тен: шаурму нельзя есть при гастрите, диабете и атеросклерозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При гастрите, диабете и атеросклерозе следует избегать употребления шаурмы, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы также следует обратить внимание на свой рацион.

Шаурму не рекомендуется есть людям с гастритом, панкреатитом или холециститом, поскольку это острое, жирное и тяжелое для переваривания блюдо. Сочетание майонеза, мяса и лука гарантированно вызовет обострение: боль, тяжесть, изжогу. Кроме того, употребление шаурмы станет очень рискованным при диабете. Комбинация белого лаваша и картофеля фри вызывает резкий скачок глюкозы в крови. Предугадать и скомпенсировать это инсулином очень сложно. Избыток насыщенных жиров усугубляет атеросклероз, — высказалась Тен.

Она предупредила, что большое количество скрытой соли в мясе и соусе шаурмы может привести к повышению артериального давления и отекам у людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца. Кроме того, по словам врача, лук и капуста вызывают вздутие и метеоризм у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Стоит проявить осторожность при ожирении и при похудении. Калорийность одной средней шаурмы может доходить до 600–900 ккал, что составляет почти половину дневной нормы для худеющего. Это очень калорийный и при этом несбалансированный прием пищи. Помните, шаурма — это не полноценный обед, а скорее пищевой соблазн, — заключила Тен.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что острый перец можно считать «секретным оружием» в борьбе с гастритом. По его словам, этот овощ оказывает положительное воздействие на слизистую оболочку желудка.

