Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:42

Россиянам назвали «секретное оружие» против гастрита

Мясников: острый перец благоприятно влияет на желудок и помогает при гастрите

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Острый перец является «секретным оружием» против гастрита, заявил врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главное» на телеканале «Россия 1». По его словам, этот овощ благоприятно влияет на слизистую желудка.

Он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка, — сказал Мясников.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую. Она также предостерегла аллергиков от этих продуктов.

До этого врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сластен заявила, что шаурма — это блюдо со сбалансированным сочетанием ингредиентов, которое не вредит здоровью человека. Однако, по ее словам, следует соблюдать умеренность в потреблении фастфуда.

Нутрициолог Ольга Панова ранее выразила мнение, что для поддержания здоровья необходимо сократить потребление соли и сахара. Он считает, что их избыток может привести к воспалительным процессам в организме.

Россия
Александр Мясников
перцы
заболевания
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда начнется процесс по разводу Самойловой с Джиганом
Названа главная опасность ракет Tomahawk в случае их передачи Украине
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил могущество альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.