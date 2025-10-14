Россиянам назвали «секретное оружие» против гастрита Мясников: острый перец благоприятно влияет на желудок и помогает при гастрите

Острый перец является «секретным оружием» против гастрита, заявил врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главное» на телеканале «Россия 1». По его словам, этот овощ благоприятно влияет на слизистую желудка.

Он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка, — сказал Мясников.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую. Она также предостерегла аллергиков от этих продуктов.

До этого врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сластен заявила, что шаурма — это блюдо со сбалансированным сочетанием ингредиентов, которое не вредит здоровью человека. Однако, по ее словам, следует соблюдать умеренность в потреблении фастфуда.

Нутрициолог Ольга Панова ранее выразила мнение, что для поддержания здоровья необходимо сократить потребление соли и сахара. Он считает, что их избыток может привести к воспалительным процессам в организме.