Гастроэнтеролог развеяла главный миф о шаурме

Шаурма — это блюдо со сбалансированным сочетанием ингредиентов, которое не вредит здоровью человека, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сластен. Однако, по ее словам, следует соблюдать умеренность в потреблении фастфуда.

Шаурма часто воспринимается как продукт экстремально вредный, насыщенный холестерином и жирами, который обязательно вредит организму. В действительности, если разобрать состав по компонентам, блюдо оказывается более сбалансированным. Следует отметить, что основа шаурмы — лаваш, то есть источник сложных углеводов, обеспечивающих энергию. Добавление свежих овощей обеспечивает клетчатку, витамины и антиоксиданты, а специи и соусы влияют на вкус, но обычно в умеренных количествах не создают значительной нагрузки на организм, — отметила Сластен.

Она подчеркнула, что куриная грудка, которую обычно используют для приготовления шаурмы, содержит высокое количество белка и относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом. По словам врача, стандартная порция фастфуда, как правило, не представляет угрозы для уровня холестерина у здорового человека.

Основной риск возникает только при регулярном употреблении жирных вариантов с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса. Важно понимать, что оценка вредности пищи должна учитывать не отдельный продукт, а весь рацион в целом, а также индивидуальные особенности организма. Включение шаурмы в рацион как разовый прием пищи без большого количества соусов и с достаточным — клетчатки не нарушает сбалансированного питания и может быть вполне безопасным удовольствием, — заключила Сластен.

Ранее нутрициолог Ольга Панова заявила, что для поддержания здоровья необходимо сократить потребление соли и сахара. По ее словам, их избыток может привести к воспалительным процессам в организме.