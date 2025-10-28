Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 05:58

Шойгу заявил о планах Запада разделить Россию на части

Шойгу: Запад планирует разделить Россию на десятки мелких государств

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Запад стремится разделить Россию на десятки мелких частей, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, конечной целью данных намерений является лишение РФ государственного суверенитета, передает aif.ru.

Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах, — сказано в публикации.

Шойгу подчеркнул, что западные государства ошибочно рассматривают многонациональный состав РФ как ее слабую сторону. При этом российская модель межэтнических отношений демонстрирует свою эффективность и служит примером для других стран, заключил он.

Ранее американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что западные страны уже неспособны коренным образом переломить ситуацию в зоне спецоперации на Украине, поэтому пытаются надавить на Россию ради заморозки СВО. По словам эксперта, такими вариантами были угроза отправки Киеву ракет Tomahawk, антироссийские санкции и ограничения против торговых партнеров государства.

Сергей Шойгу
Запад
Россия
государства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика
Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией
«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму
Столтенберг раскрыл, как отказал «умоляющему» Зеленскому в 2022 году
Как не лишиться пенсии: когда выплаты могут заморозить, когда — прекратить
Российские военные перехватили переговоры ВСУ
МВД разъяснило правила использования автомобильных номеров с флагом
С Днем рождения комсомола — подборка бесплатных открыток к празднику
Гладков раскрыл детали атаки на белгородскую дамбу
Стало известно, являются ли негативные отзывы в Сети грехом
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Еще один украинский дрон попытался атаковать Москву
«Умная ракета»: военэксперт о причинах неуязвимости «Буревестника»
6 главных фактов о российском электромобиле «Атом»: цена, старт продаж
Окружение 5,5 тысячи бойцов ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 28 октября
Шойгу заявил о планах Запада разделить Россию на части
К чему снится переедание во сне: как понять важные сигналы организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 октября
Сумма выплат для неработающих пенсионеров изменится в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.