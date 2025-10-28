Шойгу заявил о планах Запада разделить Россию на части Шойгу: Запад планирует разделить Россию на десятки мелких государств

Запад стремится разделить Россию на десятки мелких частей, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, конечной целью данных намерений является лишение РФ государственного суверенитета, передает aif.ru.

Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах, — сказано в публикации.

Шойгу подчеркнул, что западные государства ошибочно рассматривают многонациональный состав РФ как ее слабую сторону. При этом российская модель межэтнических отношений демонстрирует свою эффективность и служит примером для других стран, заключил он.

Ранее американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что западные страны уже неспособны коренным образом переломить ситуацию в зоне спецоперации на Украине, поэтому пытаются надавить на Россию ради заморозки СВО. По словам эксперта, такими вариантами были угроза отправки Киеву ракет Tomahawk, антироссийские санкции и ограничения против торговых партнеров государства.