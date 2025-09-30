Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 20:11

«Считаю справедливым»: Дибров честно рассказал о своей пенсии

Дибров заявил, что его пенсия составляет 40 тысяч рублей

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с KP.RU заявил, что его пенсия составляет почти 40 тысяч рублей. Артист также похвастался трудовой книжкой без единого перерыва в стаже и назвал свое пособие справедливым.

Считаю размер пособия справедливым, — сказал Дибров.

Ранее жена основателя группы «На-На» заслуженного артиста РФ 78-летнего Бари Алибасова Елена сообщила, что его пенсия составляет 26 тысяч рублей. Продюсер также получает выплату за звание заслуженного артиста России и московскую надбавку в размере 43 тысяч рублей, уточнила собеседница.

До этого Григорий Лепс заявил, что не собирается уходить на пенсию до тех пор, пока является востребованным артистом. Он допустил, что после выхода на заслуженный отдых останется жить в Москве либо переберется в Тверскую область, где у него участок на берегу Волги.

Тем временем сенатор Наталия Косихина заявила, что граждане могут оформить досрочную пенсию, если их сократили, они состоят на учете в центре занятости и обладают необходимыми пенсионными баллами и стажем. По ее словам, выйти на пенсию можно на два года раньше установленного пенсионного возраста.

Дмитрий Дибров
культура
пенсия
шоу-бизнес
