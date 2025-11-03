Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ускорили переезд в коттедж «Форест-Лодж», так как хотели быстрее покинуть прежний дом, наполненный тягостными воспоминаниями, сообщает издание Daily Mail. По информации источника, супруги вместе с детьми уже переехали в новое жилье, хотя изначально планировали сделать это позже. Собеседник пояснил, что причиной досрочного переезда стало стремление пары оставить позади все, что напоминало им о трудных моментах, связанных с их прежним особняком.

К сожалению, с коттеджем «Аделаида» действительно связаны неприятные моменты. Там им пришлось пережить одни из самых сложных периодов… Семья очень рада этому переезду и с нетерпением ждет возможности начать новую главу в жизни, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, лишенный ранее всех королевских титулов из-за секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (около 6,4 млрд рублей). В настоящее время он почти не выходит из своей резиденции «Роял-Лодж», расположенной недалеко от Виндзорского замка.