Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:36

Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом

Кейт Миддлтон настояла на скором переезде в новый дом из-за плохих воспоминаний

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ускорили переезд в коттедж «Форест-Лодж», так как хотели быстрее покинуть прежний дом, наполненный тягостными воспоминаниями, сообщает издание Daily Mail. По информации источника, супруги вместе с детьми уже переехали в новое жилье, хотя изначально планировали сделать это позже. Собеседник пояснил, что причиной досрочного переезда стало стремление пары оставить позади все, что напоминало им о трудных моментах, связанных с их прежним особняком.

К сожалению, с коттеджем «Аделаида» действительно связаны неприятные моменты. Там им пришлось пережить одни из самых сложных периодов… Семья очень рада этому переезду и с нетерпением ждет возможности начать новую главу в жизни, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, лишенный ранее всех королевских титулов из-за секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (около 6,4 млрд рублей). В настоящее время он почти не выходит из своей резиденции «Роял-Лодж», расположенной недалеко от Виндзорского замка.

королевская семья
Кейт Миддлтон
принц Уильям
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.