31 октября 2025 в 15:14

Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию

Дибров разрешит бывшей супруге использовать свою фамилию в бизнесе

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров зарегистрирует свою фамилию как товарный знак, но разрешит экс-супруге Полине Дибровой использовать ее в бизнесе, сообщил юрист Манвел Агаджанян в беседе с Starhit. Знаменитость подал заявку после заявлений о защите фамилии от «провинциального адюльтера».

Первое, что я сделаю, когда юристы выдадут мне на руки патент на фамилию Дибров, — в свою очередь выдам все необходимые разрешения на использование ее в работе Полины. Заметьте, ключевое слово здесь «работа». В нем все дело, — передает юрист слова Диброва.

Специалист подтвердил намерение телеведущего защищать фамилию как бренд, но при этом сохранить для бывшей жены возможность использовать ее в деловой активности. Таким образом, несмотря на юридическое оформление прав, бизнес Дибровой сможет продолжить работу.

Ранее артист цирка Аскольд Запашный рассказал, что развелся после 18 лет брака из-за ухудшения личной жизни. Первый кризис случился через семь лет, когда супруги начали жить в разных городах. Амбиции супруги и частые разъезды разрушили их союз, а Запашный чувствовал себя одиноким. Официальный развод состоялся 20 сентября.

Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
