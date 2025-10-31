Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию Дибров разрешит бывшей супруге использовать свою фамилию в бизнесе

Телеведущий Дмитрий Дибров зарегистрирует свою фамилию как товарный знак, но разрешит экс-супруге Полине Дибровой использовать ее в бизнесе, сообщил юрист Манвел Агаджанян в беседе с Starhit. Знаменитость подал заявку после заявлений о защите фамилии от «провинциального адюльтера».

Первое, что я сделаю, когда юристы выдадут мне на руки патент на фамилию Дибров, — в свою очередь выдам все необходимые разрешения на использование ее в работе Полины. Заметьте, ключевое слово здесь «работа». В нем все дело, — передает юрист слова Диброва.

Специалист подтвердил намерение телеведущего защищать фамилию как бренд, но при этом сохранить для бывшей жены возможность использовать ее в деловой активности. Таким образом, несмотря на юридическое оформление прав, бизнес Дибровой сможет продолжить работу.

