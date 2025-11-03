Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 3 ноября, нанесли комбинированный удар по военным и логистическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 3 ноября

Российские военные в ночь на 3 ноября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, а также логистической и газовой инфраструктуры с применением ракет и беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Гиперзвуковыми „Кинжалами“ атакован военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области и авиабаза Озерное в окрестностях Житомира. Комбинированный удар нанесен по Харькову и области. Зафиксирован пожар на газокомпрессорной станции „Марьевка“ в Николаевской области после прилета „Гераней“. Также „Герани“ били по Сумам, Конотопу и Черниговской области», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Черниговской области удары были нанесены по логистике, складам снабжения и пунктам связи ВСУ, в Сумской области — по военной инфраструктуре, складам топлива и позициям систем противовоздушной обороны.

«Житомирская область — серия ударов „Кинжалов“. По сообщениям агентуры сопротивления, все три „Кинжала“ благополучно, с детонацией, приземлились на авиабазе в Озерном. Также известно, что взрывы были и недалеко от авиабазы, на заводе БТР, где приводят в боевое состоянии технику НАТО, которую сняли с консервации и пригнали на Украину», — сообщил Лебедев в авторском Telegram-канале.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

За период со 2 на 3 ноября активность атак резко возросла, зафиксировано около 40 эпизодов ударов, обратил внимание подпольщик.

«Структура атак указывает на масштабную разведку целей и поэтапное добивание критических объектов инфраструктуры — от логистики и энергетики до связи. <…> В приоритете — север и центр Украины. Ожидается продолжение активности в течение суток — с вероятным смещением на центральные и южные регионы», — заявил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Снежный шквал и холод до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать

Планы на Киев, песня на украинском, алкоголь: как живет Сергей Маковецкий