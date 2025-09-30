Россиянам рассказали, при каком условии можно раньше выйти на пенсию Сенатор Косихина: необходимые баллы и стаж позволяют раньше выйти на пенсию

Граждане могут оформить досрочную пенсию, если их сократили, они состоят на учете в центре занятости и обладают необходимыми пенсионными баллами и стажем, передает РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Наталию Косихину. По ее словам, выйти на пенсию можно на два года раньше установленного пенсионного возраста.

Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста, — объяснила собеседница.

Сенатор уточнила, что досрочный выход на пенсию возможен при ряде условий. В их числе — увольнение из-за ликвидации предприятия или сокращения численности сотрудников, а также отсутствие возможности устроиться на новую работу через службу занятости. Дополнительно требуется наличие необходимого количества пенсионных баллов и страхового стажа: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

