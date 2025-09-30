Некоторых пенсионеров ждут выплаты ко Дню пожилого человека

В некоторых российских регионах пенсионерам выплатят деньги ко Дню пожилого человека, заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В 2025 году федеральных массовых выплат не предусмотрено, однако отдельные субъекты РФ выделили средства из своих бюджетов, пишет РИА Новости.

Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты, — указал Нилов.

По словам парламентария, выплаты предусмотрены в Приморском крае, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Ненецком автономном округе и на Ямале. Размер и условия финансовой поддержки зависят от возможностей конкретного региона и действующих социальных программ.

В Москве специальные выплаты ко Дню пожилого человека не запланированы, поскольку поддержка распределена по отдельным программам для различных категорий пожилых граждан. Нилов отметил, что многие регионы активно привлекают спонсоров и благотворителей для организации праздничных мероприятий и вручения подарков старшему поколению.

Парламентарий подчеркнул необходимость внедрения массовых дополнительных выплат к праздникам по аналогии с практикой ко Дню Победы. Нилов также сообщил о законодательной инициативе по введению унифицированной категории «Дети Великой Победы» с общим набором выплат и льгот. Особое внимание в регионах уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский одобрил идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в РФ День бабушек. Рязанский подчеркнул, что в стране также можно отмечать День дедушек.