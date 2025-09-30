Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:06

Некоторых пенсионеров ждут выплаты ко Дню пожилого человека

Нилов: пенсионеры в ряде регионов РФ получат выплаты ко Дню пожилого человека

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В некоторых российских регионах пенсионерам выплатят деньги ко Дню пожилого человека, заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В 2025 году федеральных массовых выплат не предусмотрено, однако отдельные субъекты РФ выделили средства из своих бюджетов, пишет РИА Новости.

Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты, — указал Нилов.

По словам парламентария, выплаты предусмотрены в Приморском крае, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Ненецком автономном округе и на Ямале. Размер и условия финансовой поддержки зависят от возможностей конкретного региона и действующих социальных программ.

В Москве специальные выплаты ко Дню пожилого человека не запланированы, поскольку поддержка распределена по отдельным программам для различных категорий пожилых граждан. Нилов отметил, что многие регионы активно привлекают спонсоров и благотворителей для организации праздничных мероприятий и вручения подарков старшему поколению.

Парламентарий подчеркнул необходимость внедрения массовых дополнительных выплат к праздникам по аналогии с практикой ко Дню Победы. Нилов также сообщил о законодательной инициативе по введению унифицированной категории «Дети Великой Победы» с общим набором выплат и льгот. Особое внимание в регионах уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский одобрил идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в РФ День бабушек. Рязанский подчеркнул, что в стране также можно отмечать День дедушек.

Ярослав Нилов
выплаты
пожилые
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранец пытался вывезти в Китай челюсть тигра и лапы медведей
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.