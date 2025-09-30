Лавров обвинил Санду в манипуляциях с голосами для победы на выборах

Задействование ресурсов при голосовании за рубежом помогло партии президента Молдавии Майи Санду получить нужный результат на выборах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Нужных цифр на парламентских выборах партия Санду добивалась и манипуляциями: в день выборов жители Приднестровья не могли попасть на избирательные участки, где-то были закрыты мосты или введен карантин, сообщил Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

И только задействование ресурса при голосовании за рубежом, когда в Европе всех чуть ли не на руках носили на эти избирательные участки, а в России открыли только два, — конечно, это все помогло нужный процент или полпроцента получить, — подчеркнул Лавров.

Отдельно глава МИД РФ отметил, что даже с манипуляциями патриотическая оппозиция набрала внутри Молдавии больше голосов, чем партия Санду. Однако сами выборы были «нечестными и жульническими». Лавров заявил, что был неприятно удивлен откровенным манипулированием голосами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что европейские политики в ходе визитов в Кишинев перед выборами в открытую шантажировали молдавских избирателей. Она обвинила власти страны в использовании варварских методов удержания власти в руках правящей партии.