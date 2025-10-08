Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 20:20

Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии

Политолог Ткаченко: РФ может защитить Приднестровье за счет выхода к его границе

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Долгосрочная безопасность Приднестровья может быть обеспечена только при выходе российской армии к границам анклава, предположил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, в противном случае Молдавия и ее союзники могут захватить республику.

Без прямой военной помощи России — грубо говоря, без прорыва российской армии до Одессы и установления границы между зоной, контролируемой российскими вооруженными силами и Приднестровьем, — никто и никак гарантировать безопасность Приднестровья не может. Потому что в случае проведения там совместной военной операции Украины, Румынии и Молдовы весь этот анклав может быть захвачен, — подчеркнул Ткаченко.

Ранее власти Молдавии приняли новую военную стратегию на период с 2025 по 2035 годы, в которой назвали Россию «главной угрозой» нацбезопасности. Одним из основных рисков они посчитали продолжение специальной военной операции на Украине.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после этого напомнил, что Молдавией управляет «марионетка Запада» Майя Санду. Он добавил, что Россия знает, как обращаться с врагами, если власти республики считают ее таковой.

Молдавия
Россия
Приднестровье
Майя Санду
конфронтация
Павел Воробьев
П. Воробьев
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.