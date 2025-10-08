Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии Политолог Ткаченко: РФ может защитить Приднестровье за счет выхода к его границе

Долгосрочная безопасность Приднестровья может быть обеспечена только при выходе российской армии к границам анклава, предположил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, в противном случае Молдавия и ее союзники могут захватить республику.

Без прямой военной помощи России — грубо говоря, без прорыва российской армии до Одессы и установления границы между зоной, контролируемой российскими вооруженными силами и Приднестровьем, — никто и никак гарантировать безопасность Приднестровья не может. Потому что в случае проведения там совместной военной операции Украины, Румынии и Молдовы весь этот анклав может быть захвачен, — подчеркнул Ткаченко.

Ранее власти Молдавии приняли новую военную стратегию на период с 2025 по 2035 годы, в которой назвали Россию «главной угрозой» нацбезопасности. Одним из основных рисков они посчитали продолжение специальной военной операции на Украине.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после этого напомнил, что Молдавией управляет «марионетка Запада» Майя Санду. Он добавил, что Россия знает, как обращаться с врагами, если власти республики считают ее таковой.