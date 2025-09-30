Швеция заинтересовалась дрейфующим судном «Михаил Дудин»

Представители ВМС Швеции поднялись на борт российского грузового судна «Михаил Дудин», которое встало на якорь у берегов провинции Блекинге после возможной поломки двигателя, сообщает издание Expressen. Неделю назад корабль вышел из Санкт-Петербурга и направлялся на север Франции, но стал дрейфовать вблизи шведских территориальных вод.

Они находятся довольно близко к шведским водам, поэтому важно вести с ними диалог и выслушать их. В том, что мы приблизились к судну, нет ничего удивительного: оно представляет для нас определенный интерес, — объяснил представитель пресс-службы ВМС Швеции Йимми Адамссон.

Военные не обнаружили на судне каких-либо технических неполадок. Когда судно продолжит свой путь, неизвестно.

До этого торговое судно было обстреляно вблизи йеменского побережья в результате очередного морского инцидента. Он произошел на расстоянии примерно 128 морских миль (около 237 км) к юго-востоку от портового города Аден.

Ранее Япония впервые обнаружила в 40 км от своих берегов атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России. Субмарина шла в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира.