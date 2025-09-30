Резня в банке и живодер в Подмосковье: главные ЧП дня

В столице бывший сотрудник зарезал свою начальницу в помещении банка, в Ленобласти число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 38, в Подмосковье завелся живодер — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

В банке зарезали топ-менеджера

В офисе банка на улице Автозаводской мужчина зарезал свою бывшую начальницу. Злоумышленнику не удалось скрыться с места убийства.

«Росгвардейцы получили сигнал тревоги из отделения банка на ул. Автозаводской. Оперативно прибыв на место, правоохранители выяснили, что сотрудник банка совершил нападение на свою 39-летнюю коллегу, нанеся ей смертельное ножевое ранение. Росгвардейцы обезвредили и задержали подозреваемого в помещении отделения банка. Задержанный 40-летний мужчина был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщили NEWS.ru в Росгвардии.

По информации Telegram-канала «112», погибшая — топ-менеджер «Сбера». На место убийства вскоре после ЧП прибыл ее супруг. Мужчина не сразу понял, что его жена убита.

«Дайте супругу увидеть! Ограбление было? Что было? Может кто-нибудь что-нибудь сказать?» — кричал мужчина.

Сотрудникам полиции пришлось усмирять мужчину с применением силы. В определенный момент тот попытался проникнуть в здание с пистолетом, но был задержан.

38 трупов от алкоголя

Число погибших из-за отравления алкоголем в Ленинградской области выросло до 38. В частности, в Сланцевском районе жертвами суррогата стали 26 человек.

В Волосовском районе умерли семь человек, в Приозерском районе — три человека, в Гатчинском районе — один человек, в Тосненском районе — также один человек. В Сланцевском районе один пострадавший находится на лечении в больнице.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Живодер завелся в Подмосковье

В одном из поселков Дмитровского округа Подмосковья начались нападения на кошек. По меньшей мере два котенка лишились лап. По словам местной жительницы Татьяны Моревой, помощь пострадавшим животным оказывали неравнодушные соседи.

Дочь позвонила ей и рассказала, что на участок пришел котенок. По ее словам, у животного отсутствовала половина передней правой лапы. Ветеринары заявили, что конечность явно отпилили.

«Рана была несвежая — дней 10. Наутро я отвезла котенка в ветклинику, а там приняли решение ампутировать лапку до плеча, потому что уже вовсю шли инфекционные процессы», — вспоминает собеседница.

Через полторы недели был найден еще один пострадавший котенок. У него конечность оказалась переломана в двух местах, а из раны торчала кость. Поскольку ткани частично омертвели, врачи провели срочную операцию.

Поселок, где все происходит, немаленький: восемь улиц и примерно 200 домов. Сопоставив все случаи с кошками, люди пришли к выводу, что анонимный живодер, скорее всего, проживает в районе первых двух улиц. Сообщается, что пока местные жители не обращались в полицию.

