30 сентября 2025 в 15:33

В Ленобласти выросло число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем

Число погибших из-за отравления алкоголем в Ленинградской области выросло до 38

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших из-за отравления алкоголем в Ленинградской области выросло до 38, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. В частности, в Сланцевском районе жертвами суррогата стали 26 человек.

В Волосовском районе умерли семь человек, в Приозерском районе — три человека, в Гатчинском районе — один человек, в Тосненском районе — также один человек. В Сланцевском районе один пострадавший находится на лечении в больнице.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Позже стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. Жена одного погибшего после употребления суррогатного самогона сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.

