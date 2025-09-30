Нидерландская кронпринцесса проходит службу в армии

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия начала службу в вооруженных силах страны, передает телеканал NOS. Монаршая особа приступила к обучению по программе подготовки резервистов. Она была зачислена в ряды королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных войск.

Амалия стала первой женщиной из королевской династии, начавшей службу в армии. Кронпринцесса уже получила первые звания — матроса и солдата третьего класса. Обучение предполагает теоретические занятия и несколько недель полевых тренировок, однако практика будет отложена из-за перелома руки, который Амалия получила во время верховой езды.

Сейчас принцесса осваивает баллистику, тактику и картографию, а в будущем намерена сотрудничать с Министерством обороны в качестве внештатного сотрудника. В военном ведомстве отметили, что для нее не было исключений: она прошла медкомиссию, психологические тесты и проверку безопасности.

Ранее сообщалось, что принцесса Ариана Нидерландская после окончания школы решила не строить планов и взять год для отдыха. До этого 18-летняя наследница училась в итальянском Адриатическом колледже объединенного мира. Свободное время она намерена посвятить путешествиям, а затем продолжит учебу.

До этого стало известно, что принцесса Амалия попала в больницу с переломом руки. Ей должны были провести операцию.