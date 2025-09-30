Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 21:13

Нидерландская кронпринцесса проходит службу в армии

Кронпринцесса Нидерландов Амалия стала первой женщиной в семье, вступившей в ВС

Катарина-Амалия Катарина-Амалия Фото: IMAGO/Global Look Press

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия начала службу в вооруженных силах страны, передает телеканал NOS. Монаршая особа приступила к обучению по программе подготовки резервистов. Она была зачислена в ряды королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных войск.

Амалия стала первой женщиной из королевской династии, начавшей службу в армии. Кронпринцесса уже получила первые звания — матроса и солдата третьего класса. Обучение предполагает теоретические занятия и несколько недель полевых тренировок, однако практика будет отложена из-за перелома руки, который Амалия получила во время верховой езды.

Сейчас принцесса осваивает баллистику, тактику и картографию, а в будущем намерена сотрудничать с Министерством обороны в качестве внештатного сотрудника. В военном ведомстве отметили, что для нее не было исключений: она прошла медкомиссию, психологические тесты и проверку безопасности.

Ранее сообщалось, что принцесса Ариана Нидерландская после окончания школы решила не строить планов и взять год для отдыха. До этого 18-летняя наследница училась в итальянском Адриатическом колледже объединенного мира. Свободное время она намерена посвятить путешествиям, а затем продолжит учебу.

До этого стало известно, что принцесса Амалия попала в больницу с переломом руки. Ей должны были провести операцию.

Нидерланды
принцессы
короли
наследники
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.