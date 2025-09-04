Окончившая школу-пансион принцесса решила ничего не делать Нидерландская принцесса Ариана отправится в путешествие после окончания школы

Принцесса Ариана Нидерландская решила после окончания школы ничем не заниматься и как следует отдохнуть, сообщает Daily Mail. По информации издания, до недавнего времени 18-летняя девушка училась в Адриатическом колледже объединенного мира — школе-пансионе в Италии.

Окончив обучение, принцесса захотела посвятить весь следующий год путешествиям. Ожидается, что после этого она продолжит образовательный процесс. В прошлом так же поступила старшая сестра Арианы — 21-летняя принцесса Катарина-Амалия, которую, по данным СМИ, третий год преследуют неприятности.

В 2022 году ее планировала похитить марокканская преступная группировка, поэтому девушке пришлось скрываться в Испании. Затем в Сети появилось фальшивое видео для взрослых с ее участием, сгенерированное нейросетью. Чтобы удалить его из интернета, понадобилась помощь ФБР.

