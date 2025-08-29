День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:41

Принц Гарри прилетит на родину в важный для него день

Принц Гарри прилетит в Лондон 8 сентября на годовщину смерти Елизаветы II

Принц Гарри

Принц Гарри подтвердил, что приедет в Лондон на ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards, сообщает Daily Mail. Мероприятие пройдет 8 сентября в третью годовщину смерти его бабушки — Елизаветы II.

40-летний герцог Сассекский заявил, что для него большая честь снова присутствовать на церемонии награждения. Гарри является покровителем этой благотворительной организации с 2007 года. Это одно из немногих королевских обязательств, которые он сохранил после переезда с семьей в США.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют снять фильм о принцессе Диане при поддержке Netflix. Документальный проект может выйти в 2027 году, к 30-летию со дня ее смерти, и Гарри поделится своими воспоминаниями. Официального подтверждения пока нет.

До этого Гарри посетил Анголу и прошел по минному полю, чтобы привлечь внимание к деятельности организации Halo Trust, занимающейся разминированием. Таким образом он повторил поступок принцессы Дианы в 1997 году. Мины в Анголе — наследие долгой гражданской войны, длившейся с 1975 года.

принц Гарри
Великобритания
годовщины
Елизавета II
