Принц Гарри повторил поступок матери и прошелся по минному полю

Принц Гарри, герцог Сассекский, посетил Анголу, где прошелся по минному полю, сообщил Associated Press. Уточняется, что поступок был мотивирован привлечением внимания к работе благотворительной организации Halo Trust, занимающейся разминированием территорий.

Этот поступок повторил знаменитую акцию принцессы Дианы, матери принца Гарри, которая в январе 1997 года также проходила по минному полю в Анголе вместе с представителями Halo Trust. Мины в Анголе — наследие долгой гражданской войны, длившейся с 1975 года. По данным Halo Trust, с 2008 года около 60 тысяч человек стали жертвами подрыва на минах.

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