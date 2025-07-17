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17 июля 2025 в 21:50

Принц Гарри повторил поступок матери и прошелся по минному полю

Принц Гарри прошелся по минному полю, повторив акцию принцессы Дианы

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри, герцог Сассекский, посетил Анголу, где прошелся по минному полю, сообщил Associated Press. Уточняется, что поступок был мотивирован привлечением внимания к работе благотворительной организации Halo Trust, занимающейся разминированием территорий.

Этот поступок повторил знаменитую акцию принцессы Дианы, матери принца Гарри, которая в январе 1997 года также проходила по минному полю в Анголе вместе с представителями Halo Trust. Мины в Анголе — наследие долгой гражданской войны, длившейся с 1975 года. По данным Halo Trust, с 2008 года около 60 тысяч человек стали жертвами подрыва на минах.

Ранее пользователи уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. Сначала он поприветствовал Миддлтон галантным поцелуем в руку, затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул принцессе.

До этого принц Уильям выразил сожаление, что не порвал отношения с принцем Гарри и Меган Маркл до их побега из Лондона. Уильям агрессивно настроен по отношению к своему брату. Он не собирается вступать в публичные дискуссии с Гарри и считает, что тот должен принять последствия своего выбора. После своей коронации будущий король планирует лишить Гарри и Меган Маркл королевских титулов.

принц Гарри
Принцесса Диана
Великобритания
мины
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