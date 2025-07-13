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13 июля 2025 в 11:32

Королевская семья Британии: новости, Макрон флиртовал с Миддлтон?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Читатели таблоида Daily Mail уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 13 июля?

Правда ли, что Макрон флиртовал с Миддлтон, реакция его жены

В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.

Макрон прибыл с государственным визитом в Великобританию на этой неделе, став первым французским лидером, совершившим такой визит за 17 лет. После того как он сошел с трапа самолета, он поприветствовал Миддлтон галантным поцелуем в руку. Затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул принцессе.

По мнению комментаторов, это было «отвратительное зрелище», а сам Макрон вел себя как «мерзавец».

«Он производит впечатление очень подлого человека!» — написал один из пользователей.

Кроме того, президент Франции дважды вышел за рамки королевского протокола. Сначала он обогнал короля Карла III при осмотре почетного караула, а затем похлопал по спине офицера гвардии, к которому прикасаться во время церемонии не принято.

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, королева Камилла, король Карл III, президент Эммануэль Макрон Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, королева Камилла, король Карл III, президент Эммануэль Макрон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency

«Флирт» с Миддлтон произошел на фоне очередного недопонимания между Макроном и его женой Брижит. По прибытии в Великобританию она отказалась от его помощи при спуске с трапа самолета. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой. Брижит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет.

Затем, во время прогулки с королевской семьей у Виндзорского замка, Брижит прибавила шаг и оказалась впереди всей процессии. Макрон попытался взять супругу за руку, но она демонстративно убрала ее.

Что запретят сыну принца Уильяма

Тем временем издание Ladbible сообщило, что принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом — принцем Уильямом.

Ограничение вступит в силу 22 июля, когда Джорджу, занимающему второе место в очереди на престол, исполнится 12 лет. С этого возраста ему нельзя ездить вместе с другими наследниками, чтобы в случае катастрофы в живых остался хотя бы один.

По тем же причинам Джорджа не смогут сопровождать младшие сестра и брат — принцесса Шарлотта и принц Луи.

Аварии и авиакатастрофы были причиной смерти нескольких членов королевской семьи. Бабушка Джорджа, принцесса Диана, разбилась в автомобиле. В 1937 году жертвой крушения самолета стала принцесса Сесилия — сестра принца Филиппа, который был мужем королевы Елизаветы II. Позднее, в 1942 и 1972 годах, авиакатастрофы унесли жизни дяди и двоюродного брата Елизаветы II.

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королевская семья
Великобритания
Кейт Миддлтон
Эммануэль Макрон
Анастасия Яланская
А. Яланская
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