Королевская семья Британии: новости, Макрон флиртовал с Миддлтон?

Читатели таблоида Daily Mail уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 13 июля?

Правда ли, что Макрон флиртовал с Миддлтон, реакция его жены

В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.

Макрон прибыл с государственным визитом в Великобританию на этой неделе, став первым французским лидером, совершившим такой визит за 17 лет. После того как он сошел с трапа самолета, он поприветствовал Миддлтон галантным поцелуем в руку. Затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул принцессе.

По мнению комментаторов, это было «отвратительное зрелище», а сам Макрон вел себя как «мерзавец».

«Он производит впечатление очень подлого человека!» — написал один из пользователей.

Кроме того, президент Франции дважды вышел за рамки королевского протокола. Сначала он обогнал короля Карла III при осмотре почетного караула, а затем похлопал по спине офицера гвардии, к которому прикасаться во время церемонии не принято.

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, королева Камилла, король Карл III, президент Эммануэль Макрон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency

«Флирт» с Миддлтон произошел на фоне очередного недопонимания между Макроном и его женой Брижит. По прибытии в Великобританию она отказалась от его помощи при спуске с трапа самолета. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой. Брижит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет.

Затем, во время прогулки с королевской семьей у Виндзорского замка, Брижит прибавила шаг и оказалась впереди всей процессии. Макрон попытался взять супругу за руку, но она демонстративно убрала ее.

Что запретят сыну принца Уильяма

Тем временем издание Ladbible сообщило, что принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом — принцем Уильямом.

Ограничение вступит в силу 22 июля, когда Джорджу, занимающему второе место в очереди на престол, исполнится 12 лет. С этого возраста ему нельзя ездить вместе с другими наследниками, чтобы в случае катастрофы в живых остался хотя бы один.

По тем же причинам Джорджа не смогут сопровождать младшие сестра и брат — принцесса Шарлотта и принц Луи.

Аварии и авиакатастрофы были причиной смерти нескольких членов королевской семьи. Бабушка Джорджа, принцесса Диана, разбилась в автомобиле. В 1937 году жертвой крушения самолета стала принцесса Сесилия — сестра принца Филиппа, который был мужем королевы Елизаветы II. Позднее, в 1942 и 1972 годах, авиакатастрофы унесли жизни дяди и двоюродного брата Елизаветы II.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?

Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 июля и советы аллергикам