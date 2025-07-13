Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 июля и советы аллергикам

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 июля и советы аллергикам

Продолжаем следить за концентрацией пыльцы в Москве: изменилась ли ситуация с плесневыми грибками, злаками и сорняками — читайте в нашем тексте.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Жара в столице начинает спадать: воздух в воскресенье еще прогреется до +30 градусов, но дышать будет легче. Ожидается облачная, дождливая погода со слабым ветром. Возможна гроза. Дождь, как известно, снижает уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 13 июля

Сегодняшний уровень пыльцы в воздухе остается высоким — особенно для тех, кто страдает поллинозом на злаковые травы. Карта SILAM показывает повышенные значения: поля продолжают активно цвести, что делает воздух насыщенным аллергенами. Будьте осторожны, особенно в утренние и дневные часы: на улицах много пыльцы, уровень сегодня находится в диапазоне от 1001 до 5000 единиц на кубометр.

Плесневые грибки также продолжают представлять опасность. Альтернария сохраняет высокий уровень, а концентрация кладоспориума и вовсе приближается к очень высокому. Эти грибки могут не только вызывать аллергию, но и усугублять состояние дыхательной системы в жару.

Что касается сорных трав — маревых и полыни, их пыльца в атмосфере пока представлена в незначительных количествах. Основной пик их цветения еще впереди.

В целом уровень пыльцы сейчас в Москве оценивается как неблагоприятный для аллергиков. Особенно уязвимы те, кто чувствителен к злаковым и спорам плесневых грибков. В такую погоду стоит по возможности ограничить пребывание на улице, проветривать помещения в ночные часы и следить за самочувствием.

Если страдаете аллергией — обязательно соблюдайте предписания врача и держите при себе антигистаминные препараты.