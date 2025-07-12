Пожилая жена Макрона унизила его после флирта с Миддлтон и попала на видео

Пожилая жена Макрона унизила его после флирта с Миддлтон и попала на видео

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит во время визита в Великобританию демонстративно ушла вперед, оставив протянутую руку мужа без внимания. Судя по опубликованным в Сети видео, они шли в сопровождении королевской семьи у Виндзорского замка: принцесса Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Карл III и королева Камилла.

Сначала французский лидер и его жена шли рядом, но в какой-то момент Брижит прибавила шаг и оказалась впереди всей процессии. Глава государства попытался взять супругу за руку, но она демонстративно убрала ее.

Макрона во время визита в Лондон также заподозрили во флирте с Миддлтон. На приеме президент сидел рядом с принцессой, общался с ней и даже подмигнул. По мнению британских пользователей, это было «отвратительное зрелище», а сам французский лидер вел себя как «мерзавец».

Кроме того, президент Франции дважды вышел за рамки королевского протокола. Сначала он обогнал Карла III при осмотре почетного караула, а затем похлопал по спине офицера гвардии, к которому прикасаться во время церемонии не принято.

Ранее профайлер Денис Давыдов предположил, что инцидент с пощечиной, которую Макрон дала своему мужу в самолете во Вьетнаме, мог быть не первым подобным случаем. Эксперт обратил внимание на защитный рефлекс главы государства перед тем, как он убрал руку супруги от своего лица. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о предшествующем опыте подобных ситуаций.