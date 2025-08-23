Принц Гарри и Меган Маркл захотели снять фильм о принцессе Диане

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили снять фильм о принцессе Диане, сообщает The Sun. По информации издания, это стало возможным благодаря тому, что продюсерская компания герцога и герцогини Сассекских продлила договор о сотрудничестве с американской Netflix.

По словам инсайдеров, в рамках этого партнерства обсуждается документальный проект о матери Гарри, который может выйти на экраны в 2027 году. Отмечается, что герцог готов поделиться воспоминаниями о Диане в честь 30-й годовщины со дня ее смерти. Официально Гарри и Маркл не подтверждали эти намерения.

Ранее сообщалось, что окружение принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в личных разговорах насмешливо отзывается о новом бизнес-проекте Маркл. По сведениям источников, близкие к наследнику британского престола придумали обидное прозвище для бренда.

До этого принц Гарри и его супруга объявили о продлении многолетнего соглашения с Netflix. В рамках сотрудничества Archewell Productions готовит новые фильмы и сериалы, включая второй сезон шоу With Love, Meghan и документальный проект о детях из Уганды.