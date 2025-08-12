Гарри и Меган Маркл продлили контракт с известным стриминговым сервисом Меган Маркл и принц Гарри заявили о новом контракте с Netflix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о продлении многолетнего соглашения с американской компанией Netflix, сообщает The New York Times. По информации издания, в рамках сотрудничества Archewell Productions готовит новые фильмы и сериалы, включая второй сезон шоу With Love, Meghan и документальный проект о детях из Уганды.

При этом источники газеты отметили, что новый договор является менее выгодным для герцога и герцогини Сассекских, чем предыдущее соглашение. Дело в том, что документ предполагает возможность для Netflix отказаться от новых проектов супругов.

В то же время Маркл заявила, что она и Гарри гордятся возможностью продолжать сотрудничество с Netflix и расширять творческие горизонты Archewell Productions. По словам герцогини, команда стремится создавать содержательные проекты, которые находят отклик у зрителей по всему миру.

Мы благодарны Netflix за доверие и возможность создавать проекты, которые действительно важны, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что кулинарное шоу герцогини Сассекской и документальный сериал принца Гарри потерпели неудачу. Программа экс-актрисы не смогла войти в топ-300 самых популярных проектов Netflix за первое полугодие 2025 года, хотя сопровождалось звездными гостями и громкой рекламной кампанией.