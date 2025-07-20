Кулинарное шоу Меган Маркл и сериал принца Гарри провалились на Netflix

Кулинарное шоу герцогини Сассекской Меган Маркл и документальный сериал принца Гарри потерпели неудачу, сообщает Super.ru. Программа экс-актрисы не смогла войти в топ-300 самых популярных проектов Netflix за первое полугодие 2025 года, хотя сопровождалось звездными гостями и громкой рекламной кампанией.

Источник утверждает, что изначально шоу ворвалось в топ-10 по просмотрам, но интерес аудитории быстро угас и программа заняла 383-е место в рейтинге Netflix. Документальный сериал принца Гарри «Polo» среди шоу занял только 3436-е место из 7000. Количество просмотров едва достигает 500 тысяч.

Ранее Меган Маркл опубликовала селфи с принцем Гарри в честь Дня независимости США. Она сопроводила снимок воспоминанием об их втором свидании 4 июля 2016 года, когда супруг принес ей праздничные капкейки в цветах американского флага.

До этого принц Уильям выразил сожаление, что не порвал отношения с принцем Гарри и Меган Маркл до их побега из Лондона. Уильям агрессивно настроен по отношению к своему брату. После своей коронации будущий он планирует лишить Гарри и Меган Маркл всех титулов.