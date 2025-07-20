Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 15:35

Кулинарное шоу Меган Маркл и сериал принца Гарри провалились на Netflix

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Netflix/Global Look Press

Кулинарное шоу герцогини Сассекской Меган Маркл и документальный сериал принца Гарри потерпели неудачу, сообщает Super.ru. Программа экс-актрисы не смогла войти в топ-300 самых популярных проектов Netflix за первое полугодие 2025 года, хотя сопровождалось звездными гостями и громкой рекламной кампанией.

Источник утверждает, что изначально шоу ворвалось в топ-10 по просмотрам, но интерес аудитории быстро угас и программа заняла 383-е место в рейтинге Netflix. Документальный сериал принца Гарри «Polo» среди шоу занял только 3436-е место из 7000. Количество просмотров едва достигает 500 тысяч.

Ранее Меган Маркл опубликовала селфи с принцем Гарри в честь Дня независимости США. Она сопроводила снимок воспоминанием об их втором свидании 4 июля 2016 года, когда супруг принес ей праздничные капкейки в цветах американского флага.

До этого принц Уильям выразил сожаление, что не порвал отношения с принцем Гарри и Меган Маркл до их побега из Лондона. Уильям агрессивно настроен по отношению к своему брату. После своей коронации будущий он планирует лишить Гарри и Меган Маркл всех титулов.

шоу
кино
программы
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года
В Израиле сообщили о болезни Нетаньяху
Появились новые данные о состоянии искалеченной в Дубае модели
Атаки на Москву, коллапс с поездами в Ростове: как ВСУ атакуют РФ 20 июля
«Возвысил Россию»: Карлсон описал проделанную Путиным работу
Друг по переписке убедил челябинца сломать мемориал в Аше
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченского военного за драку с бойцом ММА
Кулинарное шоу Меган Маркл и сериал принца Гарри провалились на Netflix
Производитель дронов-камикадзе «Герань» привел статистику их выпуска
Стало известно, когда Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России
Одного из создателей игр про Лару Крофт посадили в тюрьму
Коц назвал возможную цель российских войск после Белой Горы
Юрист раскрыл источник миллиардных доходов Высоцкой
Самойлова завела нового питомца по кличке Педро
Роспотребнадзор сделал заявление по вспышке лихорадки чикунгунья
FPV-дрон отправил американский БТР на свалку бронетехники
Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео
Сильнейший ураган в Гонконге попал на видео
Как в СССР! Пирожное «Березка»: песочное лакомство с масляным кремом
Туристический паром с сотнями пассажиров загорелся на ходу
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.